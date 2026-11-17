Luego de la suspensión por la tormenta del pasado viernes, el Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana reprogramó la proyección de “Sensatez y Sentimientos”, una nueva adaptación cinematográfica del clásico literario de Jane Austen, autora de la reconocida novela Orgullo y prejuicio.

La película cuenta la historia de las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, quienes, tras perder su posición económica y verse obligadas a abandonar su finca familiar en Sussex, deben mudarse a la casa de un pariente lejano. Allí comenzarán una nueva etapa de sus vidas, atravesada por dificultades económicas, relaciones amorosas y las diferencias sociales propias de la época.

Con una mirada romántica y dramática, la producción recupera el universo literario de Jane Austen y aborda temas como el amor, las decisiones personales, las convenciones sociales y los contrastes entre la razón y los sentimientos.

La película está dirigida por Georgia Oakley y cuenta con las actuaciones de Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe y Bodhi Rae Breathnach.

La propuesta cinematográfica llegará a la pantalla de la Sociedad Italiana este miércoles 18 de noviembre, a las 21:30 horas.

Entradas:

Público general: $5.000.

Socios: $4.000.

Una nueva oportunidad para disfrutar del cine y de una historia clásica de la literatura inglesa en la pantalla grande de María Juana.