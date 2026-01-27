Clase abierta de yoga y energía: Gladys Gieco de Walpen lo anticipó en la radio

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio dialogamos con Gladys Gieco de Walpen, quien junto a su hija Jesica Walpen dictará una clase abierta y gratuita destinada a toda la comunidad, que se llevará a cabo el martes 3 de febrero, a las 20 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Durante la entrevista, Gladys adelantó que la propuesta está pensada como un encuentro integral de bienestar, accesible para personas de todas las edades, con o sin experiencia previa. A lo largo de la jornada, los participantes podrán conocer sus centros energéticos a través de un test, realizar asanas de yoga orientadas a equilibrarlos y cerrar la actividad con un momento de meditación guiada.

La iniciativa busca brindar un espacio de conexión, relajación y autoconocimiento, promoviendo el cuidado del cuerpo y la mente en un entorno abierto y participativo.

La actividad se desarrollará en el Salón del Bicentenario, con entrada libre y gratuita, y estará coordinada por Gladys de Walpen y Jesica Walpen. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y compartir una experiencia de bienestar y armonía.

Te puede interesar

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESCUELA

    Lucas Araya, Nicolás Varayoud e Ignacio Varayoud de 5to. año de la EESOPI 2040 "Santa María de los Ángeles" pasaron por el estudio de la…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    María Teresa Romano fue la primera locutora de la radio y tuvimos el placer de volver a escucharla contando su incursión en nuestro medio. Escuchá…

  • TRABAJAR EN LA SALUD

    Ibis Robinet es Bioquímica del Hospital Iturraspe de Santa Fe y de una Clínica Privada de la ciudad. Dialogó en la mañana de Comunicándonos sobre…