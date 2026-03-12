Clases de yoga en Talleres: una propuesta para el bienestar físico y mental

El Club Atlético Talleres de María Juana continúa ofreciendo actividades orientadas al bienestar físico y mental de la comunidad con sus clases de yoga, a cargo de la profesora Liliana Poncio.

Las clases se dictan los martes y jueves de 13:30 a 14:30 horas en las instalaciones del club, brindando un espacio ideal para quienes buscan mejorar su calidad de vida a través de esta disciplina que combina ejercicios físicos, respiración y relajación.

Entre los beneficios del yoga se destacan la reducción del estrés, la mejora de la concentración y la coordinación, la disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, además de ayudar a relajarse, dormir mejor y favorecer la digestión.

Las personas interesadas en sumarse a esta propuesta pueden acercarse a la secretaría del club para inscribirse o realizar consultas al 3406 43-3372. De esta manera, el club sigue promoviendo actividades saludables abiertas a la comunidad.