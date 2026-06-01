El grupo de Gimnasia Artística comunal participó de un encuentro deportivo en Carlos Pellegrini

Las alumnas y alumnos del Grupo de Gimnasia Artística Comunal de María Juana vivieron una destacada jornada deportiva al participar del Encuentro de Gimnasia realizado en el Club Atlético Americano de Carlos Pellegrini, compartiendo actividades junto a delegaciones de distintas localidades de la región.

La delegación estuvo integrada por 33 participantes, conformada por 32 niñas y 1 niño, quienes demostraron entusiasmo, compromiso y muchas ganas de aprender durante cada una de las actividades propuestas. El evento permitió a los jóvenes deportistas mostrar lo trabajado durante el año, intercambiar experiencias con otros grupos y disfrutar de una jornada de integración a través del deporte.

Este tipo de encuentros representan una valiosa oportunidad para fortalecer valores como el compañerismo, la responsabilidad y el esfuerzo, además de fomentar el crecimiento personal y deportivo de cada participante en un ambiente de respeto y amistad.

Desde la organización destacaron el trabajo y la dedicación de las profesoras Yanina Eggel y Gisela Grandolio, quienes acompañan permanentemente la formación de las y los gimnastas, promoviendo el desarrollo de sus capacidades y el disfrute de la actividad.

La participación en este encuentro dejó un balance altamente positivo para el grupo, que representó a María Juana con alegría, pasión y un gran sentido de pertenencia, reafirmando el importante trabajo que se realiza en la disciplina dentro de la comunidad.