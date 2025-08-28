Clínica de Vóley a cargo de Mónica Galván  y Fabián Moretto en Carlos Pellegrini

El pasado sábado se desarrolló una enriquecedora clínica de vóley organizada por la Asociación Civil de Vóley del Oeste Santafesino, destinada a entrenadores de toda la región con la participación de la profesora Mónica Galván, quien marcó y continúa marcando a fuego la formación de los deportistas no solos mariajuanenses sino de la región.

La capacitación contó con dos instancias: una parte teórica y otra práctica, a cargo de los reconocidos entrenadores Fabián Moretto y Mónica Galván, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con gran convocatoria.

La jornada, que tuvo lugar en las instalaciones del Club Americano de Carlos Pellegrini , se convirtió en un valioso espacio de formación, intercambio y crecimiento para todos los participantes, reafirmando el compromiso con el desarrollo del vóley en la región.

Con iniciativas como esta, la Asociación Civil de Vóley del Oeste Santafesino continúa apostando al desarrollo integral del vóley, convencida de que la formación permanente de entrenadores es un pilar fundamental para seguir haciendo crecer la disciplina en cada club de la región.