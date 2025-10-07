Club Atlético María Juana celebró un fin de semana a puro vóley

El pasado fin de semana, el Club Atlético María Juana fue sede de una nueva edición del Torneo Abierto de Vóley “Víctor Piovesan”, correspondiente a la categoría Sub 12.

El certamen reunió a 25 equipos de distintas localidades, convirtiéndose en una verdadera fiesta del vóley formativo. Durante dos jornadas, las instalaciones del club albergaron una importante cantidad de partidos en los que prevalecieron el entusiasmo, la camaradería y el espíritu deportivo. Cabe destacar que se ha utilizado el nuevo SUM con tres canchas y las dos, ya tradicionales en el estadio cubierto “Edgar Nenito Rivolta”.

En la Copa de Oro, el título quedó en manos de Banco Provincial, que se consagró campeón tras una destacada actuación. El subcampeonato fue para Club Atlético San Jorge “A”.

La Copa de Plata tuvo como ganador a Club Atlético Sastre, mientras que Club Atlético Trebolense “A” obtuvo el segundo puesto.

Por su parte, en la Copa de Bronce, el primer lugar fue para Juventud Unida “B” de Cañada Rosquín, seguido por Regatas “B”, que completó el cuadro de honor.

Los conjuntos “auriazules” también tuvieron un desempeño sobresaliente: el equipo “A”clasificó a la Copa de Oro y finalizó en la sexta posición, mientras que el equipo “B” accedió a la Copa de Plata, logrando el quinto puesto.

El torneo dejó un balance altamente positivo, tanto en lo deportivo como en lo organizativo, consolidando a María Juana como un punto de referencia en el vóley regional.