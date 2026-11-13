Club Atlético Talleres proyecta la construcción de un nuevo gimnasio propio

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Federico Colombo, presidente del Club Atlético Talleres de María Juana, sobre una publicación que la institución realizó en sus redes sociales, donde presentó imágenes y detalles de un proyecto para construir un nuevo espacio cubierto destinado a las actividades deportivas.

Colombo explicó que se trata de un anhelo histórico del club, que la actual Comisión Directiva decidió retomar y poner nuevamente en agenda desde el inicio de su gestión. El objetivo es que Talleres pueda contar con un gimnasio propio, un espacio que permita acompañar el crecimiento de sus disciplinas y ofrecer mejores condiciones para deportistas, profesores y familias.

En los últimos años, la institución incorporó y fortaleció actividades como patín y vóley, que convocan a una importante cantidad de participantes y necesitan instalaciones adecuadas para desarrollar sus entrenamientos. Actualmente, ambas disciplinas utilizan el SUM de la Escuela Fiscal N° 398, gracias a la colaboración y predisposición de la comunidad educativa, un acompañamiento que desde el club destacaron y agradecieron.

Sin embargo, la dirigencia considera que contar con un espacio propio representa una necesidad para seguir creciendo y proyectando nuevas posibilidades deportivas e institucionales.

Desde Talleres reconocen que actualmente no disponen de los recursos económicos necesarios para afrontar una obra de esta magnitud. Por ese motivo, vienen trabajando en la búsqueda de alternativas, presupuestos y posibilidades que permitan avanzar progresivamente hacia la concreción del proyecto.

La publicación compartida por el club incluye imágenes de cómo podría ser el futuro gimnasio o SUM deportivo. Desde la institución aclararon que no se trata de una obra iniciada ni de una promesa de realización inmediata, sino de la presentación de una idea sobre la que se encuentran trabajando.

«Los sueños de un club no tienen dueño ni pertenecen a una sola comisión directiva: son parte de su historia y de su identidad», expresa el mensaje difundido por Talleres.

De esta manera, el club vuelve a poner sobre la mesa un proyecto que atraviesa distintas generaciones de dirigentes, socios y deportistas, con la intención de seguir construyendo infraestructura y generar mejores oportunidades para el desarrollo de sus actividades.