Club Atlético Talleres confirmó la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Néstor Camiscia y Jorge Javier “Zurdo” Sánchez

El Club Atlético Talleres oficializó la continuidad de los entrenadores Néstor Camiscia y Jorge Javier “Zurdo” Sánchez, quienes seguirán al frente de los planteles del fútbol aurinegro, dando así continuidad a un proyecto deportivo que se ha fortalecido con el paso de las temporadas.

Para Néstor Camiscia, esta renovación representa el inicio de su cuarto ciclo conduciendo las divisiones inferiores del club, tarea que desarrollará nuevamente junto a Jorge Javier Sánchez, quien además de cumplir su rol como director técnico, continuará desempeñándose como preparador físico.

La institución también confirmó que “Zurdo” Sánchez seguirá vinculado al trabajo con las divisiones mayores, consolidando su presencia en distintas categorías de la estructura futbolística del CAT y aportando su experiencia dentro del campo formativo y competitivo.

Con esta confirmación, Atlético Talleres apuesta por la estabilidad, la planificación a largo plazo y el crecimiento deportivo de sus jugadoras y jugadores, reafirmando el compromiso con el desarrollo integral de su semillero.