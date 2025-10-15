Clucellas se prepara para la 18ª Fiesta Provincial del Día del Inmigrante

En la mañana de la radio dialogamos con Manuel Lencina, uno de los organizadores de la 18ª Fiesta Provincial del Día del Inmigrante, quien adelantó detalles de este esperado evento que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en la localidad de Estación Clucellas.

La celebración tendrá lugar en la cancha del Club Sportivo Libertad, y los asistentes podrán disfrutar del encuentro llevando su equipo de mate y reposeras para pasar una jornada a pura música, sabores y tradición.

Lencina destacó que entre los stands gastronómicos más esperados se encuentran los de Alemania, Italia, Suiza, Uruguay, Rusia, Argentina y Francia, entre otros países, con exquisiteces típicas de cada región que invitan a realizar un recorrido por las culturas del mundo.

Además, el escenario contará con una gran cartelera artística que incluye la Elección de la Reina, las presentaciones de Aruma, Popo Giaveno, Pirulo y el gran cierre a cargo de El Loco Amato, asegurando una noche de diversión, color y emociones en esta tradicional fiesta que celebra la diversidad y el espíritu inmigrante.