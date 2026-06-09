Cocos busca convertirse en banco y avanzar hacia una “super billetera” financiera

La fintech argentina Cocos Capital se prepara para dar un paso estratégico en su crecimiento al avanzar en la obtención de una licencia bancaria, una decisión que podría transformar a la compañía en uno de los jugadores más completos del sistema financiero nacional.

La empresa, liderada por Ariel Sbdar, ya cuenta con operaciones en el mercado de capitales, servicios de pagos y activos virtuales. Ahora busca sumar la actividad bancaria tradicional para ampliar su oferta y competir de manera más directa con plataformas como Mercado Pago.

¿Qué le permitiría la licencia bancaria?

Obtener autorización del Banco Central de la República Argentina le permitiría a Cocos ofrecer servicios que hoy están reservados para las entidades bancarias.

Entre las principales ventajas se encuentran:

Administración propia de cuentas y depósitos.

Posibilidad de ofrecer cuentas sueldo.

Acceso a la intermediación financiera, utilizando depósitos para otorgar créditos.

Emisión de productos bancarios tradicionales.

Mayor autonomía operativa y menor dependencia de bancos asociados.

Acceso a plazos fijos y otras herramientas de ahorro reguladas.

Además, la licencia permitiría a la fintech mejorar las condiciones de financiamiento para sus clientes, ya que podría captar fondos a costos más bajos que los actuales mecanismos de fondeo privado utilizados por gran parte de las billeteras virtuales.

La pelea por el negocio financiero digital

La carrera por convertirse en banco no es exclusiva de Cocos. En los últimos meses varias empresas tecnológicas y financieras avanzaron en estrategias similares.

Entre ellas aparecen:

Mercado Pago, que espera la aprobación de una licencia bancaria propia.

Revolut, que desembarcó en Argentina mediante la adquisición de una entidad financiera.

Personal Pay, vinculada al Grupo Telecom.

Banco Macro, que fortaleció su presencia en el ecosistema fintech.

El objetivo común es captar una porción cada vez mayor del mercado financiero digital argentino, que mueve billones de pesos mensualmente entre pagos, inversiones, créditos y ahorros.

La apuesta: una plataforma financiera integral

Actualmente, Cocos ya opera como sociedad de bolsa y ofrece acceso a acciones, bonos, CEDEARs, fondos comunes de inversión y activos digitales.

La estrategia de la compañía apunta a integrar en una sola plataforma:

Servicios bancarios.

Inversiones bursátiles.

Pagos digitales.

Créditos.

Operaciones con criptomonedas.

De concretarse este proceso, podría convertirse en una de las primeras aplicaciones financieras argentinas en reunir todos esos servicios bajo una misma estructura.

Un mercado en plena transformación

El avance de las fintech hacia el sistema bancario refleja los cambios que atraviesa el sector financiero argentino. Las nuevas generaciones demandan cada vez más soluciones digitales, simples y rápidas, mientras que las empresas buscan ampliar servicios y reducir costos operativos.

En este contexto, la posible conversión de Cocos en banco marca un nuevo capítulo en la competencia entre bancos tradicionales y plataformas tecnológicas, una disputa que promete redefinir la forma en que millones de argentinos administran su dinero en los próximos años.

Fuente: www.iproup.com