Colonia Eustolia se prepara para un Gran Almuerzo y Baile este domingo

El presidente comunal Marcelo Beltramo invitó a toda la comunidad y a localidades vecinas a participar del Gran Almuerzo y Baile que se realizará este domingo 5 de octubre a las 12:30 horas en el SUM Comunal.

La jornada contará con la animación musical de “Horacio Musical”, garantizando un ambiente festivo y de encuentro para disfrutar en familia y con amigos.

👉 Menú: salamín, ensaladas varias, asado, postre, “trastarde” y café con torta. (No incluye bebida y se solicita llevar vajilla).

👉 Tarjetas: mayores $26.000 – menores $16.000.

👉 Reservas: 3406-438572 / 3493-401693.

Además de este esperado evento social, Beltramo destacó los trabajos de arreglo en los caminos rurales y la puesta en valor de los espacios verdes, iniciativas que acompañan el comienzo de la primavera y buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Con esta propuesta, la Comuna de Eustolia reafirma su compromiso de promover el encuentro, la cultura y la integración comunitaria, en un marco de obras y desarrollo local.