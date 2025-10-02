Colonia Eustolia se prepara para un Gran Almuerzo y Baile este domingo

Lo ÚltimoRegionales

El presidente comunal Marcelo Beltramo invitó a toda la comunidad y a localidades vecinas a participar del Gran Almuerzo y Baile que se realizará este domingo 5 de octubre a las 12:30 horas en el SUM Comunal.

La jornada contará con la animación musical de “Horacio Musical”, garantizando un ambiente festivo y de encuentro para disfrutar en familia y con amigos.

👉 Menú: salamín, ensaladas varias, asado, postre, “trastarde” y café con torta. (No incluye bebida y se solicita llevar vajilla).
👉 Tarjetas: mayores $26.000 – menores $16.000.
👉 Reservas: 3406-438572 / 3493-401693.

Además de este esperado evento social, Beltramo destacó los trabajos de arreglo en los caminos rurales y la puesta en valor de los espacios verdes, iniciativas que acompañan el comienzo de la primavera y buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Con esta propuesta, la Comuna de Eustolia reafirma su compromiso de promover el encuentro, la cultura y la integración comunitaria, en un marco de obras y desarrollo local.

Te puede interesar

  • SE FUE UN GRAN BOXEADOR

    En la mañana de Comunicándonos Leonildo Roque Pussetto recordó a la gran leyenda del boxeo mundial Juan Domingo Martillo Roldán y los momentos que vivió…

  • GRAN ALMUERZO Y BAILE EN COL. MARGARITA

    La pte. comunal de Colonia Margarita, Titi Muratore habló en la mañana de Comunicándonos sobre el gran almuerzo que se realizará el próximo domingo en…

  • UN GRAN PROYECTO

    Sebastián Góngora contó su experiencia en la ciudad de Córdoba donde presentó el emprendimiento Digestoponia en Gist Training, entrenamiento para emprendedores quedando entre los siete…

  • SE ACERCA LA GRAN FIESTA

    Este próximo domingo se realizará la 13ra Fiesta Provincial del Día del Inmigrante en Estación Clucellas. Desde la organización, Emanuel Lencinas, contó en la mañana…

  • UN GRAN SUEÑO, REAL

    Joaquín García, oriundo de Sastre, es actor y participa en la serie "Maradona, sueño bendito", cuyo estreno está previsto para octubre en la plataforma Amazon.Escuchalo…