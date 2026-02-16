Colonia Margarita celebra sus Patronales con una Gran Cena y Baile

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Titi Muratore, presidente comunal de Colonia Margarita, quien brindó detalles de los festejos patronales que se vivirán en la localidad y que tendrán como evento central una Gran Cena y Baile abierta a toda la comunidad y la región.

La propuesta se concretará el sábado 21 de febrero y promete una noche especial para compartir en familia y entre amigos. El menú será uno de los grandes atractivos, con salamín, pata muslo, ensaladas mixtas y postre helado, asegurando una excelente opción gastronómica para todos los asistentes.

La música y el baile estarán a cargo de Los Embajadores del Ritmo, quienes le pondrán ritmo y alegría a la velada para que el festejo se viva a pleno.

Las reservas ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse comunicándose con la Comuna a los teléfonos 3492-256596 o 3492-303062. Desde la organización invitan a vecinos y a toda la región a sumarse a este tradicional encuentro que, año tras año, reúne a familias y amigos para celebrar las Patronales de Colonia Margarita con música, buena comida y un gran clima festivo.