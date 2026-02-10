Colonia Margarita celebra sus Patronales con una Gran Cena y Baile

En el marco de los festejos patronales, Colonia Margarita se prepara para vivir una noche especial con la realización de una Gran Cena y Baile, que tendrá lugar el sábado 21 de febrero, en una propuesta pensada para disfrutar en comunidad y compartir un momento festivo.

La velada contará con un completo menú que incluirá salamín, pata muslo, ensaladas mixtas y postre helado, garantizando una excelente opción gastronómica para los asistentes. Además, la animación musical estará a cargo de Los Embajadores del Ritmo, quienes serán los encargados de ponerle alegría y baile a la noche.

Las reservas ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse comunicándose con la Comuna al 3492-256596 o al 3492-303062. Desde la organización invitan a vecinos y a toda la región a sumarse a este tradicional festejo, que año tras año convoca a familias y amigos para celebrar las Patronales de Colonia Margarita con música, buena comida y un gran clima festivo.