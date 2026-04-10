Colonia Margarita se prepara para recibir el show “Guerreras del K-Pop”

En la mañana de la radio dialogamos con César Segura, organizador del espectáculo “Guerreras del K-Pop”, una propuesta teatral y musical pensada para toda la familia que llegará a Colonia Margarita con una única función.

El evento se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 18:30 horas en la sala del SUM “Miguel Lifschitz”. Se trata de un show que combina música, actuación y una puesta en escena dinámica, inspirado en el fenómeno global del K-pop, con personajes que buscan cautivar especialmente a las infancias, pero también ofrecer una experiencia entretenida para todas las edades.

“Guerreras del K-Pop” propone una aventura emocionante protagonizada por heroínas que marcan tendencia a nivel mundial, en un espectáculo que promete color, energía y mucho ritmo sobre el escenario. Desde la organización destacaron que será una noche ideal para disfrutar en familia, con una propuesta diferente en la región.

Las entradas ya se encuentran a la venta, con un valor desde los $15.000, y pueden adquirirse de manera online en https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=2670.



La invitación está abierta a toda la comunidad para ser parte de este show imperdible que llegará con todo el espíritu del K-pop a Colonia Margarita.