Comenzaron los entrenamientos de vóley femenino en Talleres

En la mañana de la radio dialogamos con Sandra Olmos, profesora de vóley femenino del Club Atlético Talleres de María Juana, quien brindó detalles sobre el inicio de los entrenamientos de cara a una nueva temporada de la disciplina.

Las prácticas se realizan los martes y jueves a las 20 horas en el SUM de la Escuela Fiscal N°398 Domingo F. Sarmiento de María Juana, espacio donde el equipo entrena y se prepara para las distintas competencias y actividades que se desarrollarán durante el año.

Durante la charla, Olmos invitó a todas las jugadoras y a quienes deseen sumarse a la actividad a acercarse a los entrenamientos, destacando que el vóley es una disciplina que promueve el trabajo en equipo, la actividad física y el compañerismo, pilares fundamentales dentro del deporte.

De esta manera, el Club Atlético Talleres continúa impulsando el desarrollo del vóley femenino, ofreciendo un espacio deportivo y recreativo para jóvenes y adultas de la localidad.