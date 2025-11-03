Comenzaron los Playoffs del Torneo Clausura de Fútbol de Salón

AtléticoNoticias

En la localidad de Cañada Rosquín se disputaron los cuartos de final por categorías del Torneo Clausura de Fútbol de Salón, con la participación del Club Atlético María Juana en divisiones Reserva y Senior.

En Reserva, correspondiente a la Copa de Oro, Atlético María Juana igualó 4 a 4 ante Trebolense. Los goles fueron convertidos por Walter Zacarías (2), Nahuel González y Luis Wainzetel. En la definición por penales, el equipo auriazul se impuso 4 a 2, con tantos de Zacarías, Guri, González y Ribotta, accediendo así a la siguiente fase.

Por su parte, en Senior, en el marco de la Copa de Plata, el conjunto mariajuanense igualó 2 a 2 frente a La Emilia. Damián Moyano y Atilio Nevada fueron los autores de las conversiones. En la tanda de penales, el equipo volvió a mostrarse efectivo y consiguió la victoria por 4 a 3, con ejecuciones acertadas de Zacarías Walter, Mario Moyano, Juan Verbeck y Leo Ribotta.

De esta manera, el Club Atlético María Juana cerró una jornada positiva, reafirmando el buen desempeño en el Torneo Clausura.

