Comenzó el curso de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas en María Juana

Con una importante cantidad de inscriptos de la localidad y la región, dio inicio el curso de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias en la Extensión Áulica CECLA “3 de Junio”, en María Juana.

La capacitación se desarrolla en una de las aulas del CAEBA N° 238, consolidando un espacio de formación que brinda herramientas concretas para el desarrollo personal y la inserción laboral de los participantes.

En el comienzo de las clases estuvo presente la presidenta comunal Zulma Maciel, quien compartió la jornada junto a los alumnos, acompañada por la responsable de la Extensión Áulica, Alejandra Delfino.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de propuestas educativas que generan oportunidades, fortalecen capacidades y acompañan el crecimiento de la comunidad, apostando a la formación laboral como herramienta clave para el futuro.