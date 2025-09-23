Comenzó la Semana de EJE25 en María Juana: espíritu emprendedor y 10 años de la Cooperativa “Manos a la Obra”

Este martes 23 de septiembre comenzó en María Juana una nueva edición del Encuentro de Jóvenes Emprendedores (EJE25), organizado por la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” Ltda. de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada”, que este año celebra su 10° aniversario. Las actividades se desarrollarán hasta el viernes 26 en la escuela y en la Sociedad Italiana, institución que cedió sus instalaciones para algunos talleres y conferencias.

Durante la semana, los estudiantes podrán participar de charlas de emprendedores locales, capacitaciones, conferencias de concientización y talleres especialmente pensados para fortalecer el espíritu emprendedor, la creatividad y la formación integral de la comunidad educativa.

La apertura estuvo a cargo de Ayrton Oviedo, actor y speaker reconocido a nivel nacional, quien presentó una conferencia sobre ludopatía, redes sociales y bullying. El encuentro fue gratuito y abierto a todo público, con la propuesta solidaria de una “Cadena de favores”: los asistentes colaboraron con leche, azúcar, cacao, mate cocido o masitas, destinados a la Casa Alassia del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe.

El cronograma de la semana incluye el miércoles 24 las experiencias de emprendedores locales, como Franco Rosetti (Kema Deportes), Emanuel Botto (Enersis) y Norma Arnaudo (Comuna de María Juana). El jueves 25 será el turno de la educación financiera con Andrea Mainardi (Banco Credicoop), y la inspiradora charla de la psicóloga deportiva y ex jugadora de la Selección Argentina de Vóley, Julia Benet. Ese mismo día también se llevarán adelante talleres de nutrición, muralismo, yoga y meditación, taekwondo, diseño, primeros auxilios, ecoturismo y más, a cargo de reconocidos disertantes y profesionales de la zona.

El viernes 26, la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario, con su referente Nicolás García, brindará un taller sobre “El emprendedurismo para los jóvenes”. El gran cierre estará a cargo de Roberto Avilia, coach organizacional y comunicacional con amplia trayectoria en liderazgo y oratoria.

De esta manera, el EJE25 se consolida como un espacio de formación, reflexión y encuentro para toda la comunidad, celebrando una década de trabajo cooperativo, compromiso social y crecimiento colectivo en María Juana.