Comenzó la temporada de pileta en el natatorio comunal de Garibaldi

Regionales

Desde hoy quedó oficialmente inaugurada la temporada de pileta en el natatorio comunal de Garibaldi, un espacio muy esperado por vecinos y visitantes para disfrutar del verano en un entorno cómodo y familiar.

El natatorio ofrece todas las comodidades para pasar una jornada al aire libre, con amplias instalaciones y servicios pensados para grandes y chicos. En cuanto a los valores de ingreso, el costo es de $8.000 para mayores y $5.000 para menores de hasta 12 años, con promociones especiales para grupos familiares.

Los horarios de apertura serán los viernes de 13 a 19 horas, mientras que sábados y domingos el natatorio permanecerá abierto de 11 a 19 horas, brindando amplias opciones para disfrutar del fin de semana.

Además, quienes se acerquen podrán aprovechar el servicio de buffet completo, que estará a cargo del Ballet Folklórico de Garibaldi, sumando una propuesta gastronómica que acompaña y colabora con las actividades culturales de la localidad.

De esta manera, el natatorio comunal vuelve a convertirse en un punto de encuentro clave para el verano, combinando recreación, deporte y vida social para toda la comunidad.

