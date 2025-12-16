Comienza la campaña “Tu aporte evangeliza” en la parroquia de María Juana

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Bety Fernández, quien desde la parroquia local invitó a toda la comunidad a sumarse a la campaña “Tu Aporte Evangeliza”, que comienza en la jornada de hoy.

Durante la entrevista, explicó que distintas personas que colaboran con la Iglesia estarán recorriendo los hogares de la localidad, entregando un sobre para que quienes lo deseen puedan realizar su aporte económico. Esta iniciativa tiene como objetivo acompañar a la institución religiosa y brindar ayuda económica para sostener sus actividades y el trabajo pastoral que se lleva adelante en la comunidad.