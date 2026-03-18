Comienza la vacunación antigripal pediátrica en María Juana

En diálogo con Radio María Juana, la licenciada en enfermería Rosana Chani Lussiano, del SAMCo María Juana, brindó detalles sobre el inicio de la campaña de vacunación antigripal pediátrica en la localidad.

La profesional explicó que la vacunación comenzará el miércoles 18 de marzo y está destinada a niños y niñas de entre 6 y 24 meses. La aplicación de las dosis se realizará en el horario de 8:00 a 11:30, por orden de llegada y hasta agotar el stock disponible.

Durante la entrevista, Lussiano remarcó la importancia de esta vacuna para prevenir complicaciones derivadas de la gripe en los más pequeños, un grupo considerado de riesgo. En este sentido, destacó que la inmunización es una herramienta clave para proteger la salud infantil, especialmente en épocas de mayor circulación de virus respiratorios.

Desde el SAMCo se invita a las familias a acercarse con los niños dentro del rango de edad indicado, respetando los horarios establecidos, para garantizar el acceso a esta importante medida de prevención.