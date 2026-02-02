Comienzan las clases de patín en Club Atlético Talleres

El Club Atlético Talleres se prepara para dar inicio a un nuevo año de clases de patín, una disciplina que continúa creciendo y sumando participantes de todas las edades. En la previa del comienzo de las actividades, charlamos con la profesora Romina Macari, quien brindó todos los detalles sobre esta nueva temporada en la institución.

Durante la entrevista, la profe destacó la importancia de volver a encontrarse en la pista, retomar el ritmo de entrenamiento y seguir fortaleciendo el aprendizaje técnico, siempre en un clima de compañerismo y disfrute. Además, remarcó que las clases están pensadas tanto para quienes ya vienen practicando patín como para quienes deseen iniciarse por primera vez.

Desde el Club Atlético Talleres invitan a la comunidad a sumarse a esta propuesta deportiva, que no solo promueve la actividad física, sino también valores como el trabajo en equipo, la constancia y la superación personal. Con expectativas renovadas, el patín vuelve a ponerse en marcha en Talleres para vivir un gran año de entrenamientos y crecimiento.