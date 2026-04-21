Como recuperar o bloquear si te robaron el celular o lo perdiste en el país

El Gobierno Nacional Argentino difundió una campaña informativa para recordar a la población un dato clave ante situaciones de robo o extravío de celulares: la posibilidad de bloquear el dispositivo de manera inmediata llamando al *910 desde cualquier teléfono.

El mensaje, que comenzó a circular por correo electrónico y mensajes de texto, busca desalentar el mercado ilegal de equipos móviles, un delito que se mantiene entre los más frecuentes en el país. Según estimaciones, en Argentina se roban alrededor de 2.400 celulares por día, especialmente en grandes centros urbanos.

Desde el Gobierno explicaron que con una sola llamada al *910 se puede dar de baja la línea y bloquear el equipo, evitando que sea utilizado o revendido. Además, aclararon que el sistema funciona para todas las compañías telefónicas y tipos de planes. En caso de adquirir un nuevo dispositivo, el usuario podrá conservar su número, y si logra recuperar el teléfono, podrá volver a habilitarlo contactando a su empresa de telefonía.

Otro punto importante es que, si una persona compra un celular que fue denunciado como robado, el equipo no podrá utilizarse y aparecerá un mensaje indicando la imposibilidad de uso al colocar el chip.

En paralelo, también se recomienda utilizar las herramientas de rastreo para intentar localizar el equipo. En dispositivos con sistema Android, se puede acceder a la función “Encontrar mi dispositivo” ingresando desde una computadora o cualquier celular a la cuenta de Google asociada. Desde allí es posible ver la ubicación en tiempo real, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar toda la información de manera remota.

En el caso de equipos iOS, la herramienta “Buscar” permite realizar las mismas acciones a través de la cuenta de Apple. Solo es necesario ingresar desde otro dispositivo o vía web con el usuario y contraseña, seleccionar el equipo y elegir entre las opciones de localizarlo en el mapa, activar el modo perdido o eliminar los datos.

Para que estas funciones sean efectivas, es clave tenerlas activadas previamente y contar con acceso a la cuenta vinculada al dispositivo.

Asimismo, se recomienda tomar medidas preventivas para proteger la información personal y facilitar el bloqueo del equipo en caso de robo. Entre ellas, activar el doble factor de autenticación en aplicaciones, registrar y guardar el código IMEI (marcando *#06#), cifrar el almacenamiento del dispositivo, realizar copias de seguridad en la nube y utilizar contraseñas seguras o autenticación biométrica.

Con estas acciones, las autoridades buscan no solo proteger a los usuarios, sino también reducir el circuito ilegal de comercialización de teléfonos robados en todo el país.