Compradores internacionales visitaron María Juana en busca de miel santafesina

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Norma Arnaudo, integrante del Área de Producción de la Comuna de María Juana, quien destacó la importante visita que recibió la localidad vinculada a la producción apícola.

Representantes de Panamá y Japón llegaron especialmente a nuestra comunidad para conocer de cerca la calidad de la miel santafesina, realizando un recorrido por la Cooperativa Apícola, donde visitaron un apiario de la región, un campo en plena floración y la planta extractora, observando el proceso completo de producción.

La jornada concluyó con una reunión encabezada por la presidente comunal Sandra Gaido, junto a miembros del gobierno provincial, productores apícolas y los potenciales compradores internacionales, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de comercialización y fortalecer la proyección de la miel local en los mercados del mundo.

