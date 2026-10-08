Comunas del departamento Castellanos presentaron proyectos para modernizar la gestión con inteligencia artificial

Representantes de ocho comunas del departamento Castellanos participaron del cierre de la capacitación “Transformación Digital e Inteligencia Artificial para Gobiernos Locales”, una propuesta impulsada por la Fundación SEOM y el senador provincial Alcides Calvo, junto a la ingeniera Bárbara Chivallero.

El encuentro se realizó en las instalaciones del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Rafaela y tuvo como eje la presentación de los proyectos desarrollados por los participantes durante el proceso de formación. Las iniciativas estuvieron orientadas a resolver situaciones concretas de las administraciones locales mediante herramientas digitales y aplicaciones de inteligencia artificial.

La capacitación estuvo a cargo del licenciado Sergio Vogt y el contador público Sebastián Boglione y contó con seis clases, bajo una modalidad híbrida, con un total de 19 horas de formación. El objetivo fue acercar conocimientos y herramientas que puedan incorporarse a las tareas cotidianas de municipios y comunas, tanto en la atención a vecinos como en los procesos administrativos y la comunicación de servicios.

Participaron representantes de Aurelia, Hugentobler, Eustolia, Garibaldi, Colonia Bigand, Colonia Iturraspe, Tacural y Marini, además de integrantes de la Fundación SEOM y del equipo del senador Calvo.

Entre los proyectos presentados se destacaron chatbots y formularios de Google para facilitar la atención a vecinos y la recepción de reclamos, propuestas para modernizar la emisión tributaria mediante herramientas como Gemini y Canva, y la creación de canales digitales para distribuir boletas y simplificar el acceso a distintos servicios comunales.

Durante la jornada también se entregaron los diplomas a quienes completaron la capacitación, como reconocimiento a su participación en esta instancia de formación.

Calvo valoró el resultado de la experiencia y remarcó que la incorporación de tecnología debe traducirse en soluciones concretas para las comunidades.

“No hablamos solamente de conceptos o herramientas, sino de soluciones concretas que ya pueden aplicarse en nuestras comunas para mejorar la atención a los vecinos, simplificar trámites y hacer más eficientes distintos procesos de la administración”, señaló.

El senador sostuvo además que la transformación digital representa un desafío para los gobiernos locales y destacó la importancia de continuar generando espacios de capacitación. En ese sentido, adelantó que el material desarrollado durante la formación quedará disponible para los gobiernos locales y que se continuará trabajando con charlas informativas y espacios de formación vinculados a políticas públicas, recursos humanos e inteligencia artificial.