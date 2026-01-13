Con energías renovadas, Brown empieza a construir el 2026

El Club Atlético Brown de San Vicente dio inicio a la pretemporada del fútbol de Primera División, con energías renovadas y el objetivo claro de volver a ser protagonista en una temporada que se presenta exigente y extensa.

De cara al 2026, la institución apuesta a la continuidad del cuerpo técnico que tan buenos resultados dejó el año pasado. Fernando Gaitán seguirá al frente del plantel superior, mientras que Leo Leurino continuará como entrenador de la Reserva. La preparación física estará nuevamente a cargo de Maximiliano Fagnola, pieza clave en la planificación del trabajo anual.

El plantel atraviesa una etapa de rearmado, con la llegada de nuevos nombres y algunas salidas, buscando refuerzos que estén a la altura de una identidad que en 2025 dejó la vara muy alta. En este primer tramo de la pretemporada también se llevará adelante una prueba de jugadores, con la presencia de varios ex futbolistas de Juventud de Rafaela, institución que no competirá durante este 2026.

Esta evaluación no solo apunta a fortalecer el plantel de Primera, sino también al armado de la Reserva, con la intención de no recurrir en exceso a jugadores de Sexta División. La idea es integrar progresivamente a los juveniles a entrenamientos con categorías superiores, sumando rodaje, experiencia y proyección.

En cuanto a incorporaciones, ya se encuentran confirmados Joaquín Álvarez como arquero; los defensores Federico Santos, Lucas Molina, Enzo Taborda y Alejo Balbín; los mediocampistas Iván Maldonado y Lucas Peludé; y el delantero Leo Acuña. Además, hay otros nombres que continúan en evaluación y podrían sumarse en los próximos días.

La planificación contempla trabajar con un plantel de entre 22 y 23 jugadores en Primera. Por cuestiones logísticas y de viáticos, en el inicio entrenarán cuatro días en conjunto, mientras que el quinto y sexto día cada futbolista realizará tareas en su localidad, siguiendo la planificación establecida por el preparador físico.

Serán tres semanas de alta carga física, bajando la intensidad en la previa del primer compromiso oficial de la temporada: la Copa Departamento Castellanos frente a Bochazo. Luego, el foco estará puesto en el trabajo técnico-táctico con pelota, buscando llegar en óptimas condiciones a un año que promete ser intenso y de grandes desafíos.

Con compromiso, planificación y una identidad bien marcada, La Verde ya se pone en marcha con la ilusión intacta de ir por otro año grande.