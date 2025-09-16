Con gran éxito se disputó una nueva edición del María Juana Open de Tenis

El María Juana Open 2025 volvió a brillar en el calendario deportivo regional. Con la participación de 50 parejas provenientes de distintos puntos de la provincia, el certamen se desarrolló en un marco de gran nivel y entusiasmo en el Campo de Deportes del Club Atlético María Juana, que lució sus cinco canchas en impecables condiciones.

La competencia, disputada en categorías C, C1, C2, B, B1 y B2, tanto en damas como en caballeros, dejó partidos de alto vuelo y consagró a los nuevos campeones.

En la Ronda Campeonato, los resultados fueron:

En B Caballeros, los campeones fueron Correa – Grosso (San Jorge – San Francisco), que superaron a Graselli – Gómez Díaz (Rafaela).

En C Caballeros, la victoria quedó en manos de Weiner – Lombardo (Rafaela), tras imponerse sobre Milimacci – Castro (Rafaela).

En B Damas, el título fue para Badio – Heligon (San Martín de las Escobas), venciendo a Cabrera – Delmonte (Rosario).

En C1 Damas, la consagración correspondió a Milano – Martini (Piamonte), al derrotar a Perusia – Santiago (María Juana).

En C2 Damas, celebraron Zavattero – Cabrera (Sastre), que superaron a Peirone – Leveratto (San Francisco).

En la Ronda Subcampeonato, los festejos fueron los siguientes:

En B Caballeros, ganaron Dompé – Cassina (San Vicente – Rafaela), frente a Scolari – Ghia (Rosario – Ibarlucea).

En C Caballeros, la alegría fue local con Beltramo – Díaz (María Juana), que vencieron a Fernández – Schaer (Rosario – Cañada de Gómez).

En B Damas, se consagraron Huter – Till (María Juana – Sunchales), tras superar a Seveso – Derdoy (Sastre – Rafaela).

En C1 Damas, las campeonas fueron Flematti – Andretich (Rafaela), que derrotaron a Cullen – Merli (Humberto Primo – Rafaela).

Con gran nivel deportivo, un marco de público destacado y una organización formidable, el María Juana Open de Tenis volvió a consolidarse como una cita imperdible para los amantes de este deporte en la región y la provincia.