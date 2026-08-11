Gran remate este sábado en María Juana: Lucas Succo contó todos los detalles en Comunicándonos

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Lucas Succo, Martillero Público Nacional, quien brindó detalles del gran remate que se realizará este sábado 15 de agosto en María Juana.
La subasta comenzará a las 10:00 horas y tendrá lugar en el Acceso Norte a María Juana, en la provincia de Santa Fe. La convocatoria incluye una importante cantidad de lotes y está orientada tanto a particulares como a coleccionistas y empresas. La realización del remate para esa fecha y horario también fue difundida por Lucas Succo Remates.
Una amplia variedad de lotes
Entre los bienes que saldrán a subasta se encuentran:
- Moto Zanella Ceccato 100% original.
- Dos motos Mi-Val 125 restauradas.
- Moto Mi-Val 175.
- Perforadora industrial.
- Compresor alta-baja.
- Hidrolavadora industrial.
- Aparejo a cadena.
- Banco de trabajo con morza.
- Prensa hidráulica.
- Amoladora de banco.
- Dos armarios de chapa.
- Antiguos carteles de YPF.
- Una importante cantidad de repuestos y fluidos de lubricentro.
- Dos Tacmbo 2001 nuevos de aceite 40.
- Cubiertas agrícolas nuevas.
- Herramientas de mano.
- Mostrador exhibidor antiguo.
- Estanterías de diferentes materiales.
- Rezago de ferretería.
- Dos rollos de tejido.
La propuesta incluye además muchos lotes más, según adelantó la organización.
Uno de los atractivos de esta subasta será la presencia de motos antiguas y objetos vinculados a talleres, ferretería y actividades industriales, lo que convierte al remate también en una oportunidad para particulares y coleccionistas.
Una oportunidad para distintos compradores
El remate está pensado para un público amplio: desde quienes buscan herramientas, equipamiento o repuestos para sus actividades, hasta coleccionistas interesados en motos antiguas, cartelería y objetos de otras épocas.
Durante la charla en la radio, Succo explicó cómo se desarrollará la jornada y brindó recomendaciones para quienes estén interesados en participar.
El gran remate se realizará este sábado 15 de agosto desde las 10:00, en el Acceso Norte a María Juana.
Para obtener información y realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 3564-566160.
Una nueva oportunidad para encontrar herramientas, vehículos, maquinaria, repuestos y objetos únicos en una jornada de subasta abierta a particulares, empresas y coleccionistas.