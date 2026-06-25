“Toy Story 4” llega a la pantalla grande del Cine Club Sociedad Italiana

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana continúa ofreciendo propuestas para toda la familia y este domingo presentará una de las películas animadas más exitosas de los últimos años. Se trata de “Toy Story 4”, la cuarta entrega de la reconocida saga de Pixar que conquistó a varias generaciones alrededor del mundo.

La función se llevará a cabo el domingo 28 de junio a las 19:00 horas en la sala de la Sociedad Italiana, en una excelente oportunidad para disfrutar del cine en pantalla grande mientras crece la expectativa por el próximo estreno de la quinta película de la franquicia.

Estrenada en 2019 y dirigida por Josh Cooley, la película vuelve a reunir a los personajes más queridos de la saga, encabezados por Woody, Buzz Lightyear y sus amigos. En esta nueva aventura, Bonnie incorpora a su colección de juguetes a Forky, un particular personaje creado por ella misma. La llegada de este nuevo compañero desencadena una historia que llevará a Woody a descubrir que el mundo puede ser mucho más grande de lo que imaginaba.

Con una duración de 100 minutos, la producción recibió una gran aceptación por parte del público y la crítica especializada. Entre sus principales reconocimientos se destaca el Premio Oscar a Mejor Película Animada, además de nominaciones a los Globos de Oro, BAFTA y Premios Annie, entre otros galardones internacionales.

Desde el Cine Club destacaron que la propuesta está pensada para toda la familia y recordaron que habrá una promoción especial 2×1 en entradas. El valor de la entrada general será de $5.000, mientras que los socios abonarán $4.000.

La proyección se realizará en la tradicional sala calefaccionada de la Sociedad Italiana, brindando una nueva oportunidad para disfrutar del cine en comunidad y revivir una de las historias más exitosas de la animación contemporánea.