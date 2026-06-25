Crece la preocupación por los casos de tuberculosis: la importancia de la detección temprana y la prevención

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la doctora Laura Alasia sobre la situación de la tuberculosis en la provincia de Santa Fe, una enfermedad infecciosa que, si bien tiene tratamiento y cura, continúa registrando casos cada año y representa un desafío para los sistemas de salud de todo el mundo.

Durante la entrevista, la profesional explicó que la tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos del cuerpo. La transmisión se produce por vía aérea, cuando una persona enferma elimina pequeñas gotas al toser, estornudar o hablar.

Alasia destacó que uno de los principales problemas es que muchas personas desconocen los síntomas o retrasan la consulta médica, lo que favorece la propagación de la enfermedad. Entre los signos de alerta más frecuentes se encuentran la tos persistente durante más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna, cansancio, pérdida de peso y falta de apetito.

Una enfermedad que sigue presente

Aunque muchas veces se la considera una enfermedad del pasado, la tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas que más muertes provoca a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), millones de personas contraen la enfermedad cada año, especialmente en contextos donde existen dificultades de acceso al sistema sanitario, hacinamiento o condiciones socioeconómicas vulnerables.

En Argentina y en la provincia de Santa Fe se registran nuevos casos anualmente, motivo por el cual las autoridades sanitarias mantienen programas permanentes de vigilancia, diagnóstico y tratamiento.

La prevención y el diagnóstico temprano, claves

La doctora Alasia remarcó que la detección temprana resulta fundamental para evitar complicaciones y cortar la cadena de transmisión. En este sentido, recomendó consultar al médico ante la presencia de tos persistente o cualquiera de los síntomas compatibles con la enfermedad.

Además, recordó que el tratamiento de la tuberculosis es gratuito en el sistema público de salud y que, si se cumple correctamente, permite la curación de la gran mayoría de los pacientes.

Entre las principales medidas preventivas, los especialistas recomiendan:

Consultar rápidamente ante síntomas respiratorios prolongados.

Mantener los ambientes ventilados.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Completar los tratamientos indicados por los profesionales de la salud.

Realizar los controles médicos correspondientes cuando existe contacto estrecho con una persona diagnosticada.

El rol de la vacunación

La vacuna BCG, que se aplica al nacer en Argentina, continúa siendo una herramienta importante para prevenir las formas más graves de tuberculosis en niños pequeños. Sin embargo, no evita completamente la infección en la edad adulta, por lo que la vigilancia sanitaria y el diagnóstico oportuno siguen siendo esenciales.

Durante la charla, Laura Alasia insistió en la necesidad de informar a la población sobre esta enfermedad, derribar mitos y promover la consulta médica temprana. “La tuberculosis tiene cura, pero es fundamental detectarla a tiempo y realizar el tratamiento completo”, destacó.

La concientización, el acceso a la salud y el compromiso de la comunidad continúan siendo herramientas fundamentales para prevenir y controlar una enfermedad que, a pesar de los avances de la medicina, sigue presente en la actualidad.