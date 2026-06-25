Calvo acompañó a instituciones educativas del departamento Castellanos con aportes y equipamiento

El senador provincial Alcides Calvo continúa fortaleciendo su acompañamiento a las instituciones educativas del departamento Castellanos a través de encuentros con directivos, cooperadoras y representantes de distintos establecimientos, con el objetivo de respaldar proyectos pedagógicos, mejorar la infraestructura y brindar herramientas que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Junto a la ingeniera Bárbara Chivallero, el legislador desarrolló una serie de reuniones de trabajo en diferentes localidades del departamento, reafirmando el compromiso de mantener un diálogo permanente con las comunidades educativas y atender las necesidades planteadas por cada institución.

En ese marco, mediante gestiones realizadas a través del Senado Provincial, se concretó la entrega de aportes económicos destinados a diversas iniciativas educativas. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 1343 “Amancay”, para la adquisición de juegos lúdicos; la EETP N° 460 “Guillermo Lehmann”, para participar de las Olimpiadas ONIET; la Escuela N° 1361 “A. Peralta Pino”, para la compra de materiales y equipamiento educativo; y la Escuela N° 478 “Villa Rosas”, para la incorporación de instrumentos musicales.

Asimismo, recibieron apoyo económico los jardines de infantes N° 324 “María Elena Walsh” y N° 152 “Alfonsina Storni”, destinados a viajes educativos; la EESO N° 588 “Fortín Romero” de Estación Clucellas, también para una experiencia educativa fuera de la localidad; la Cooperadora de la Escuela N° 387 “General Gerónimo Espejo” de Presidente Roca, para la organización de un evento benéfico; la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 6023 de Saguier, para la compra de material didáctico; y la Escuela N° 385 “Domingo Faustino Sarmiento” de Vila, para la realización de una feria del libro.

Además de los aportes económicos, se efectuó la entrega de equipamiento tecnológico y deportivo solicitado por diferentes establecimientos. El Jardín N° 196 “Rosario Vera Peñaloza” recibió dos equipos informáticos e impresoras; la Escuela N° 1304 “V. López y Planes”, dos Smart TV de 43 pulgadas y una notebook; la Escuela Especial N° 2027 “Melvin Jones”, una impresora; y la EESO N° 505 “Mahatma Gandhi”, elementos deportivos para la práctica de fútbol, vóley y handball. También se entregó un proyector a la Escuela N° 1393 “José Pedroni”.

En la localidad de Lehmann, la Escuela N° 378 “José de San Martín” recibió un Smart TV de 43 pulgadas, mientras que la Escuela N° 905 “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en la zona rural de Campo Giacossa, fue beneficiada con dos tablets y un proyector.

Estas acciones permiten fortalecer el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas y generar mejores condiciones para estudiantes, docentes y familias, promoviendo el desarrollo de proyectos que enriquecen la formación de niños y jóvenes en todo el departamento.

Al respecto, el senador Alcides Calvo destacó: “Cada vez que acompañamos a una institución educativa estamos respaldando el enorme trabajo que realizan diariamente sus docentes, directivos y cooperadoras. Estos recursos representan una herramienta para seguir mejorando los espacios, acompañar proyectos y brindar mejores condiciones para quienes forman parte de la comunidad educativa. Continuaremos trabajando junto a cada institución del departamento, convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestra comunidad”.