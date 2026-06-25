Molino Victoria busca incorporar un Técnico Comercial para el área de Nutrición Animal de Rumiantes

La empresa Molino Victoria lanzó una búsqueda laboral destinada a incorporar un Técnico Comercial para su equipo de ventas en el área de Nutrición Animal de Rumiantes, con base de trabajo en María Juana.

La convocatoria está orientada a profesionales y estudiantes avanzados vinculados al sector agropecuario, especialmente médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas y graduados o estudiantes de carreras afines que deseen desarrollarse en el ámbito comercial y técnico.

Desde la empresa señalaron que buscan personas con perfil comercial y proactivo, vocación de servicio y capacidad para transmitir conocimientos técnicos a productores y clientes. Además, se requiere manejo de herramientas informáticas, paquete Office y licencia de conducir vigente categoría B1.

Molino Victoria, firma con más de 135 años de trayectoria en la región, destaca que la incorporación forma parte de su compromiso con el acompañamiento al productor agropecuario y el desarrollo del sector. La empresa se dedica a la nutrición animal y trabaja especialmente en soluciones destinadas a la producción de rumiantes.

Entre los beneficios ofrecidos se encuentran oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento, la incorporación a una empresa líder del rubro y una remuneración acorde a las responsabilidades del puesto.

Los interesados en participar de la búsqueda laboral deberán enviar su currículum vitae indicando remuneración pretendida al correo electrónico rrhh@molinosvictoria.com.

La convocatoria representa una oportunidad para profesionales del sector agropecuario que busquen sumarse a una empresa con amplia trayectoria y fuerte presencia en la región, vinculada al desarrollo de la producción ganadera y lechera.