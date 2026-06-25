El Hogar de Ancianos presentará el libro “La Isla de Don Laureano” en la Casa del Bicentenario

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Alfredo Castelli y Vanesa Bauducco, representantes del Hogar de Ancianos de María Juana, quienes brindaron detalles sobre la presentación del libro “La Isla de Don Laureano”, una obra creada a partir de un proyecto colectivo desarrollado por los residentes de la institución.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio a las 17:30 horas en la Casa del Bicentenario, y contará con la participación de familiares, instituciones locales y vecinos de la comunidad. Desde el Hogar destacaron que se trata de un acontecimiento muy especial, ya que el libro es el resultado de un largo proceso de trabajo en el que los adultos mayores aportaron sus ideas, recuerdos, experiencias e imaginación para construir las historias que integran la publicación.

Durante la entrevista, Castelli y Bauducco explicaron que el proyecto surgió como una propuesta destinada a estimular la creatividad, la participación y la expresión de los residentes, quienes encontraron en la escritura y la narración una herramienta para compartir vivencias y generar nuevos espacios de encuentro.

“La Isla de Don Laureano” reúne cuentos nacidos de ese trabajo conjunto, donde cada participante contribuyó desde sus posibilidades, dando forma a una obra que refleja no solo la creatividad de sus autores, sino también el valor de la memoria, la experiencia y el intercambio entre las personas.

La presentación será además una oportunidad para reconocer el esfuerzo realizado por los residentes y por el equipo de trabajo del Hogar, que acompañó el desarrollo de esta iniciativa cultural. Los organizadores remarcaron que el encuentro busca poner en valor el potencial creativo de los adultos mayores y destacar la importancia de generar espacios que promuevan su participación activa dentro de la comunidad.

Desde el Hogar de Ancianos de María Juana invitan a toda la comunidad a acompañar esta presentación y compartir una jornada que promete ser un reconocimiento al trabajo colectivo, la imaginación y los vínculos que hicieron posible la concreción de este libro.