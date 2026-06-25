La EESOPI N° 8143 destacó su participación en Formando Emprendedores y adelantó nuevos proyectos para 2026

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Georgina Lora, directora de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada”, quien realizó un balance de la participación de los alumnos en el certamen Formando Emprendedores y adelantó las próximas actividades que la institución tiene previstas para lo que resta del ciclo lectivo.

Durante la entrevista, Lora destacó la importancia de haber sido parte de una nueva edición de esta propuesta educativa que reúne a estudiantes de distintas escuelas y les permite desarrollar conocimientos vinculados al mundo de los negocios, la administración y la toma de decisiones empresariales a través de una dinámica de simulación y competencia.

La directora resaltó el compromiso de los alumnos y docentes que participaron del encuentro, valorando especialmente el trabajo previo de preparación y el aprendizaje que estas experiencias generan más allá de los resultados obtenidos. Además, señaló que este tipo de actividades fortalecen habilidades como el trabajo en equipo, la planificación, el análisis y la resolución de problemas.

Por otra parte, Georgina Lora adelantó que la institución continúa trabajando en diversos proyectos educativos para el segundo semestre del año, con propuestas que involucran a estudiantes, docentes y familias, buscando ampliar los espacios de formación y participación de la comunidad educativa.

La EESOPI N° 8143 mantiene una activa agenda de actividades académicas, culturales y de vinculación con el medio, consolidando su compromiso con una educación que combine los contenidos curriculares con experiencias prácticas que preparen a los jóvenes para los desafíos del futuro.

Desde la institución destacaron además el acompañamiento permanente de las familias y de la comunidad, elementos fundamentales para el desarrollo de cada una de las iniciativas que impulsa la escuela.