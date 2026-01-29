Controles vehiculares en María Juana: desde la Comuna refuerzan las normas de tránsito y el cuidado en la vía pública

Foto: Prensa Comuna María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Paola Reigert, integrante de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre los controles vehiculares que se vienen realizando en la localidad, en el marco de una política sostenida de prevención y ordenamiento del tránsito urbano.

Durante la entrevista, Reigert explicó que los operativos tienen como objetivo principal garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y concientizar a conductores y peatones sobre la importancia de respetar las normas. Los controles se llevan a cabo en distintos puntos del pueblo y de manera rotativa, verificando documentación obligatoria, uso de elementos de seguridad y condiciones generales de los vehículos.

En este sentido, se recordó cuáles son las principales reglas de tránsito que rigen en María Juana, en concordancia con la Ley Provincial de Tránsito de Santa Fe. Entre ellas se destacan: portar licencia de conducir vigente, cédula del vehículo y seguro obligatorio; el uso obligatorio del casco para motociclistas y del cinturón de seguridad para quienes circulan en automóviles; luces reglamentarias encendidas; y el respeto por las velocidades máximas permitidas dentro del ejido urbano.

Asimismo, se hace especial hincapié en no conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, respetar la prioridad del peatón, las señales de tránsito y las indicaciones del personal que realiza los controles. Desde la Comuna se remarcó que estas acciones no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo y educativo, buscando reducir riesgos y fomentar una convivencia vial responsable.

Finalmente, Paola Reigert destacó la importancia del compromiso de la comunidad, señalando que el respeto por las normas de tránsito es una construcción colectiva que permite cuidar la vida propia y la de los demás, y contribuir a una María Juana más ordenada y segura.