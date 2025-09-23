Contundente victoria de Atlético María Juana en U13

​En la octava fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino, el equipo de Atlético María Juana logró una importante victoria en la categoría U13.

El equipo auriazul dominó el encuentro como visitante ante El Expreso de la ciudad se El Trébol, imponiéndose con un marcador final de 71 a 23.

​Con este triunfo, Atlético María Juana se mantiene en los primeros puestos de la tabla, demostrando su buen rendimiento en la competición.

​En categoría U13 se mantiene en la segunda colocación con 13 puntos al igual que en U15 y U17 con 10 y 12 puntos, respectivamente. En tanto que ennla tabla general ​Copa de Formativas se encuentra en el ​5° escalon con 87 puntos