Convocan a Asamblea General Ordinaria en la Asociación Civil “Un Espacio Para Todos”

En la mañana de la radio dialogamos con Ivana Tortosa, quien brindó detalles sobre la Asamblea General Ordinaria que llevará adelante la Asociación Civil “Un Espacio Para Todos”, una instancia clave para la vida institucional de la entidad.

La convocatoria está dirigida a todos los socios, quienes podrán participar de este encuentro donde se compartirá el trabajo realizado durante el último año, se evaluará el ejercicio institucional y se proyectarán las acciones a futuro.

La asamblea se realizará el martes 14 de abril de 2026 a las 20:30 horas, en la sede social ubicada en calle Santa Fe 233 de María Juana.

Durante la jornada se abordarán los puntos establecidos en el Orden del Día, entre ellos la consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2025, la renovación de autoridades de la Comisión Directiva y la actualización de la cuota societaria.

Desde la institución invitan a todos los socios a participar y acompañar este momento fundamental, destacando la importancia del compromiso y la participación para seguir fortaleciendo el crecimiento de la asociación.