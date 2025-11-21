Las chicas del Vóley de Talleres se preparan para el play-off del Clausura

El equipo femenino de vóley del Club Atlético Talleres ultima detalles para uno de los partidos más importantes del año: el play-off del Torneo Clausura, que se disputará este viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Club Atlético Sastre, donde las jugadoras de Talleres buscarán avanzar de fase dejando todo en la cancha, fieles al esfuerzo y compromiso que las caracteriza. Con el rojo y blanco como bandera, el plantel se prepara para afrontar un duelo decisivo que promete emoción, intensidad y un gran acompañamiento de la hinchada.

Las expectativas son altas y el equipo llega con una motivación especial, dispuesto a dar batalla en cada punto para seguir haciendo historia en la competencia