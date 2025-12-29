Convocatoria a Asamblea General Ordinaria en María Juana

La institución de María Juana convoca a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 7 de enero de 2026, a las 21.00 horas, conforme a lo establecido en el artículo 45° de los Estatutos Sociales.

Durante el encuentro se abordará un amplio orden del día, que incluye la designación de autoridades de la Asamblea, la lectura y aprobación del acta anterior N° 3597, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria realizada el 16 de diciembre de 2024, y el tratamiento del Balance General cerrado al 30 de septiembre de 2025, junto a la Memoria e Informe del Síndico.

Asimismo, se presentará el informe de las subcomisiones, se procederá a la renovación parcial de la Comisión Directiva por finalización de mandato para el período 2025-2026, y se definirá la fijación de las cuotas societarias.

Finalmente, se realizará la designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario designados para la ocasión.

Desde la institución se invita a todos los socios a participar de este importante espacio de vida institucional, destacando el valor de la participación y el compromiso con el crecimiento y funcionamiento de la entidad.