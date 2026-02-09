Copa Castellanos, una iniciativa impulsada por Alcides Calvo que fortalece el fútbol regional

El impulso que nace desde la política y llega a la cancha: la Copa Castellanos

Foto: Liga Rafaelina de Fútbol

La escena se repite en María Juana y en cada localidad de la región: una tarde de clásico, tribunas llenas, camisetas históricas y una pasión que atraviesa generaciones. Pero detrás de esa postal tan nuestra, existe una realidad conocida por todos los clubes del interior: sostener el fútbol local requiere gestión, recursos y decisiones concretas.

En ese contexto nace la Copa Castellanos, una iniciativa impulsada por el senador provincial Alcides Calvo, con una mirada clara sobre el valor social, cultural y deportivo del fútbol en los pueblos del departamento.

Lejos de ser un hecho aislado, la Copa surge como resultado de la coordinación y el trabajo en conjunto entre el apoyo del senador Alcides Calvo, los dirigentes y los miembros de la Liga Rafaelina de Fútbol, entendiendo que los clásicos no son solo partidos: son encuentros que movilizan a toda una comunidad.

La idea inicial fue simple pero poderosa: jerarquizar los clásicos de la región, darles un marco especial y acompañar institucionalmente a los clubes que sostienen el deporte todos los fines de semana.

Del diálogo a la acción: cómo se construyó la Copa Castellanos

Foto: Liga Rafaelina de Fútbol

El primer paso fue el diálogo. Reuniones, intercambio de ideas y una visión compartida entre el senador provincial, la Liga Rafaelina de Fútbol y los clubes permitieron transformar una inquietud en un proyecto concreto.

A partir de ese trabajo conjunto se definieron los lineamientos de la Copa Castellanos, su organización, su alcance y la forma de acompañar a cada institución involucrada. No se trató solo de poner un nombre a un trofeo, sino de darle contenido, respaldo y visibilidad a partidos que forman parte de la historia grande del fútbol regional.

Detrás de escena, el acompañamiento se traduce en organización, logística, reconocimiento institucional y un marco que potencia cada clásico, tanto dentro como fuera de la cancha.

María Juana y los clásicos de la Liga Rafaelina: una historia que se repite en cada pueblo

Foto: RMJ Contenidos Foto: RMJ Contenido

Lo que sucede en María Juana no es una excepción. La Copa Castellanos también atraviesa otros clásicos históricos de los equipos que integran la Liga Rafaelina de Fútbol, replicando el mismo espíritu en cada localidad.

En cada cruce tradicional se vive lo mismo: expectativa, convocatoria, familias enteras acompañando y clubes que sienten el respaldo de una iniciativa que pone en valor su trabajo cotidiano. La Copa se convierte así en un hilo conductor que une a los pueblos del departamento Castellanos a través del fútbol.

Este acompañamiento refuerza la identidad local, promueve el respeto entre instituciones y devuelve protagonismo a partidos que son parte del ADN deportivo de la región.

Mucho más que un resultado: impacto deportivo y social

Para los jugadores, disputar un clásico en el marco de la Copa Castellanos tiene un valor especial. No es solo un partido más: es representar al club, al pueblo y a una historia compartida.

Para los dirigentes y cuerpos técnicos, el respaldo institucional significa reconocimiento al esfuerzo silencioso que se realiza durante todo el año. Y para la comunidad, cada encuentro vuelve a ser una verdadera fiesta popular.

El fútbol, una vez más, se consolida como espacio de encuentro, pertenencia y construcción colectiva.

Una política deportiva con mirada regional

La Copa Castellanos refleja una forma de entender el deporte: como política pública, como herramienta de integración y como motor social. El impulso del senador provincial Alcides Calvo, articulado con la Liga Rafaelina de Fútbol y los clubes, demuestra que cuando hay trabajo conjunto, los proyectos se sostienen y crecen.

El desafío hacia adelante es seguir fortaleciendo esta iniciativa, sumar más instituciones y continuar acompañando al fútbol del interior, que semana tras semana sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la vida social en cada pueblo.