Copa Federación 2026: se juega la segunda fecha con cruces clave para los equipos de la LRF

Este domingo 1° de febrero se disputará la segunda fecha de la Copa Federación 2026, con partidos destacados para los representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol (LRF), que buscarán seguir sumando en la competencia provincial.

Por la Zona 7, desde las 18.00, La Hidráulica será local en Frontera frente a Atlético María Juana. En el debut del certamen, ambos equipos tuvieron un arranque positivo: La H igualó 2 a 2 en su visita a La Emilia, mientras que El Chupa consiguió un importante triunfo 2 a 1, sobre la hora, ante Juventud Guadalupe, resultado que lo dejó como líder del grupo.

En el otro encuentro de la zona, Juventud Guadalupe de San Jorge enfrentará a La Emilia FC desde las 19.30, en el estadio “César Luis Menotti”, en un partido clave para comenzar a acomodarse en la tabla.

En tanto, por la Zona 6, habrá duelo entre equipos de la LRF. Desde las 19.00, en el estadio “Agustín Giuliani”, Quilmes recibirá a Independiente de Ataliva. En la primera fecha, El Cervecero cayó 2 a 0 ante D.F. Sarmiento, mientras que El Rojo tuvo un estreno ideal al vencer 3 a 1 a Juventud Unida de Humboldt en “La Caldera del Diablo”.

Además, Juventud Unida de Humboldt será local frente a D.F. Sarmiento desde las 18.00, en el estadio “Batistin Salvetti”. El conjunto de Sarmiento llega entonado tras su triunfo ante Quilmes y comparte la cima de la zona junto a Independiente de Ataliva.

Copa Federación 2026 – 2° Fecha

Zona 6

Quilmes vs. Independiente de Ataliva

Domingo 01/02 – Estadio “Agustín Giuliani” – 19.00 hs

Juventud Unida de Humboldt vs. D.F. Sarmiento

Domingo 01/02 – Estadio “Batistin Salvetti” – 18.00 hs

Zona 7

La Hidráulica vs. Atlético María Juana

Domingo 01/02 – Frontera – 18.00 hs

Juventud Guadalupe (San Jorge) vs. La Emilia FC

Domingo 01/02 – Estadio “César Luis Menotti” – 19.30 hs

Una jornada clave comienza a perfilar el rumbo de la Copa Federación, con partidos decisivos para los equipos de la región.