Garibaldi se prepara para celebrar el 25 de Mayo con su tradicional almuerzo criollo

En la mañana de la radio dialogamos con la presidenta comunal de Garibaldi, Maribel Gamboa, quien brindó detalles sobre la organización de una de las celebraciones más esperadas de la localidad en el marco de los festejos patrios.

Como cada año, la comuna llevará adelante el tradicional Almuerzo Criollo este 25 de mayo, en conmemoración de la Revolución de Mayo. El encuentro se desarrollará desde las 12:30 horas en el SUM Comunal, donde vecinos y visitantes podrán compartir una jornada cargada de tradición y espíritu patrio.

El menú previsto incluirá salamín, carne asada, ensaladas, postre y café, mientras que la música en vivo estará a cargo de “Lucio y su banda”, aportando un clima festivo y familiar para todos los presentes.

Desde la organización destacaron la importancia de mantener vivas estas celebraciones que forman parte de la identidad local, invitando a toda la comunidad a sumarse y disfrutar “como solo Garibaldi lo sabe hacer”.

Las tarjetas ya se encuentran a la venta, con precios diferenciados para mayores, menores y categoría mini, y pueden reservarse a través de los contactos difundidos por la comuna. Una propuesta ideal para compartir, celebrar y reafirmar nuestras tradiciones en una fecha tan significativa para todos los argentinos.