Estanislao Lozano viajará a Italia para competir con River Plate

En la mañana de la radio recibimos a Meli Poli, mamá del joven Estanislao Lozano, quien compartió la emoción y el orgullo por el inminente viaje de su hijo a Europa para participar de una competencia internacional.

El joven futbolista formará parte de una delegación de River Plate que disputará el Torneo Invincibili, previsto para los días 29, 30 y 31 de mayo en la ciudad de Turín, con sede en el Torino FC.

En los días previos al viaje, desde el club se encargaron de gestionar la documentación necesaria, incluyendo la realización de los pasaportes para todos los jugadores, afinando los últimos detalles de cara a esta importante experiencia internacional.

Desde la institución destacaron la alegría que genera ver el crecimiento de sus jóvenes talentos, celebrando esta oportunidad única para Estanislao, quien seguirá sumando experiencia deportiva y representando al país en el exterior.