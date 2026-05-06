Quedaron definidos los días y horarios del fútbol regional para el fin de semana

En la última sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se confirmaron los días y horarios de los partidos correspondientes a las divisiones superiores, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, para el próximo fin de semana.

La programación incluye actividad desde el jueves, con una agenda cargada que se extenderá hasta el domingo, además de encuentros correspondientes a la Copa Santa Fe.

Fútbol femenino: jornada del Torneo “3 Ligas”

La Primera División del Torneo “3 Ligas” tendrá su actividad el domingo 10 de mayo en cancha del Club Atlético San Jorge, con el siguiente cronograma:

9:00 hs: Atl. San Jorge vs. El Expreso

10:30 hs: Unión Sastre vs. 9 de Julio

12:00 hs: Atl. Rafaela vs. Ferro Dho

Programación del fútbol masculino

Jueves 7 de mayo

Brown de San Vicente vs. Libertad de Sunchales (20:00 Reserva / 21:30 Primera)

Sp. Libertad Est. Clucellas vs. Ben Hur (20:00 / 21:30)

Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (20:00 / 21:30)

Viernes 8 de mayo

Argentino de Vila vs. Deportivo Aldao (20:00 / 21:30)

Defensores de Frontera vs. Talleres de María Juana (en cancha de Atl. Esmeralda) (20:00 / 21:30)

Sportivo Santa Clara vs. Florida de Clucellas (20:30 / 22:00)

Juventud Unida vs. Belgrano de San Antonio (20:30 / 22:00)

Deportivo Ramona vs. Tiro Federal de Moisés Ville (20:30 / 22:00)

Domingo 10 de mayo

9 de Julio vs. Sportivo Roca (en cancha de Quilmes) (10:00 / 11:30)

Deportivo Josefina vs. Argentino Quilmes (14:30 / 16:00)

Unión de Sunchales vs. Atlético María Juana (14:30 / 16:00)

Deportivo Tacural vs. Peñarol (15:00 / 16:30)

Independiente de Ataliva vs. Atlético de Rafaela (18:30 / 20:00)

Argentino de Humberto vs. Deportivo Susana (14:30 / 16:00)

Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Bella Italia (14:30 / 16:00)

Zenón Pereyra vs. La Hidráulica (14:30 / 16:00)

La Trucha FC vs. San Martín de Angélica (14:30 / 16:00)

Copa Santa Fe: también hay acción

El domingo también habrá encuentros correspondientes a la Copa Santa Fe: