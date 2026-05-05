Huerta en casa: consejos de la EETP N° 380 para una producción exitosa

En la mañana de la radio dialogamos con Germán Barceló, docente de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380, quien brindó una serie de recomendaciones clave para quienes buscan iniciar o mejorar su huerta, especialmente en esta época del año.

Durante la charla, Barceló explicó qué variedades de hortalizas son ideales para sembrar en la temporada otoño-invierno, destacando cultivos como lechuga, acelga, espinaca, zanahoria y remolacha, que se adaptan muy bien a las temperaturas más bajas. Además, hizo hincapié en la importancia de preparar correctamente el suelo, asegurar un buen drenaje y elegir semillas de calidad para lograr mejores resultados.

También remarcó la necesidad de planificar la huerta, respetar los tiempos de siembra y prestar atención al riego, evitando excesos que puedan perjudicar los cultivos. Otro de los puntos abordados fue el control de plagas de manera natural y el aprovechamiento de los espacios, incluso en patios pequeños.

Desde la institución continúan promoviendo estas prácticas, no solo como una herramienta productiva, sino también como una forma de aprendizaje y conexión con la naturaleza, fomentando hábitos saludables y el cuidado del ambiente en la comunidad de María Juana.