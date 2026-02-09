Copa Federación: Atlético María Juana clasificó a la segunda fase

Este domingo se completó la fase de grupos de la Copa Federación y hubo definiciones importantes para los representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol. En la Zona 6, Independiente de Ataliva cayó 4 a 3 frente a D.F. Sarmiento, mientras que Quilmes perdió 2 a 1 ante Juventud Unida de Humboldt. Con estos resultados, tanto Independiente de Ataliva como Quilmes quedaron eliminados de la competencia provincial.

En tanto, en la Zona 7, Atlético María Juana igualó 0 a 0 en su visita a La Emilia FC, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del grupo y asegurar su clasificación a la segunda fase del torneo. Por su parte, La Hidráulica de Frontera empató 2 a 2 frente a Juventud Guadalupe, finalizó en la segunda posición, pero no logró meterse entre los mejores segundos y quedó fuera de la competencia.

De esta manera, Atlético María Juana continúa su camino en la Copa Federación, representando a la Liga Rafaelina en la próxima instancia del certamen.

Resultados – Fecha final

Zona 6

– Independiente de Ataliva 3 – D.F. Sarmiento 4

– Juventud Unida de Humboldt 2 – Quilmes 1

Zona 7

– La Emilia FC 0 – Atlético María Juana 0

– La Hidráulica 2 – Juventud Guadalupe 2