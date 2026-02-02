Copa Federación: empates para los representantes liguistas en la 2° fecha

(Foto: Martín Pedrola)

Este domingo 2 de febrero se disputó la 2° fecha de la Copa Federación 2026, con participación de los equipos representantes de la Liga. La jornada dejó resultados equilibrados tanto en la Zona 6 como en la Zona 7, donde ninguno de los protagonistas logró sacar ventaja en la tabla.

En la Zona 6, Quilmes e Independiente de Ataliva protagonizaron un atractivo encuentro que terminó igualado 2 a 2, repartiendo puntos en un duelo muy disputado. En el otro partido del grupo, Juventud Unida de Humboldt se hizo fuerte como local y venció 1 a 0 a D.F. Sarmiento.

Por su parte, en la Zona 7, la paridad fue total. La Hidráulica de Frontera y Atlético María Juana empataron 0 a 0 en un partido cerrado y con pocas situaciones claras. El mismo resultado se repitió en el cruce entre Juventud Guadalupe de San Jorge y La Emilia FC, que tampoco lograron romper el cero.

Resultados – 2° fecha

Zona 6

Quilmes 2 – Independiente de Ataliva 2

Juventud Unida de Humboldt 1 – D.F. Sarmiento 0

Zona 7

La Hidráulica 0 – Atlético María Juana 0

Juventud Guadalupe (SJ) 0 – La Emilia FC 0

Próxima fecha

La 3° fecha de la Copa Federación se disputará con los siguientes cruces:

Zona 6

Independiente de Ataliva vs. D.F. Sarmiento

Juventud Unida de Humboldt vs. Quilmes

Zona 7

La Emilia FC vs. Atlético María Juana

La Hidráulica vs. Juventud Guadalupe (SJ)

Los equipos ya se preparan para una nueva jornada clave, donde cada punto comenzará a ser determinante en la lucha por la clasificación.