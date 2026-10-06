Copa Santa Fe de Básquet: María Juana será subsede de un fin de semana a puro básquet

La Copa Santa Fe de Básquet de Primera tendrá a San Jorge como sede principal y a María Juana como subsede durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre, con la participación de ocho equipos que buscarán quedarse con el título provincial.

El Club Atlético María Juana será protagonista de la competencia y disputará uno de los cruces de cuartos de final en condición de local.

Viernes 16 de octubre: cuartos de final

La jornada comenzará con dos partidos en cada escenario.

Estadio San Jorge

19:00: Sportivo Rivadavia de San Genaro vs. Platense de Reconquista.

Sportivo Rivadavia de San Genaro vs. Platense de Reconquista. 21:00: Olimpia de Venado Tuerto vs. Sanjustino.

Estadio María Juana

19:00: Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Atlético Tostado.

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Atlético Tostado. 21:00: Atlético María Juana vs. Unión de Sunchales.

Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales del sábado.

Sábado 17: semifinales

A partir de las 19:00, nuevamente en San Jorge y María Juana, se disputarán las semifinales:

19:00: Ganador P1 vs. Ganador P2.

Ganador P1 vs. Ganador P2. 21:00: Ganador P3 vs. Ganador P4.

De esta manera, los equipos que consigan avanzar el viernes tendrán una nueva prueba apenas 24 horas después, buscando meterse en la definición provincial.

Domingo 18: la gran final

El torneo llegará a su definición el domingo 18 de octubre, desde las 19:00, con la final entre los dos equipos que hayan logrado superar las semifinales.

Para Atlético María Juana, será una oportunidad especial de jugar una instancia provincial ante su gente y formar parte de un fin de semana que reunirá en la región a algunos de los principales equipos del básquet santafesino.