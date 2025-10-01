Cornalis y Fontanesi en el seleccionado U13 del Oeste Santafesino

Los jóvenes valores de Atlético María Juana, Fabricio Cornalis y Theo Fontanesi, fueron convocados para integrar el Seleccionado U13 Masculino de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS), que disputará el Torneo Provincial Interasociaciones los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025.

El equipo continuará su preparación este viernes 3 de octubre a las 19:00 horas en las instalaciones de Juventud Unida de Cañada Rosquín, bajo la conducción técnica de Daniel Mensa, acompañado por los asistentes Diego Ferrari y Manuel Silvano.

La convocatoria de Cornalis y Fontanesi representa un nuevo reconocimiento al trabajo formativo que realiza Atlético María Juana en las divisiones inferiores, reafirmando la proyección de sus jugadores en competencias provinciales.