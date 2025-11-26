Cosquín Rock 2026 ya tiene obra ganadora del concurso “Todo Cambia – Arte y Naturaleza”

El festival Cosquín Rock confirmó la pieza artística que formará parte de su edición 2026: “La Vuelta al Monte”, un bosque vertical de 12 metros de altura que se levantará en el Aeródromo Santa María de Punilla. La obra busca reconectar al público con la esencia del monte nativo serrano y fue seleccionada entre más de 120 propuestas presentadas al concurso “Todo Cambia – Arte y Naturaleza”, impulsado junto a la Universidad Nacional de Córdoba, Cadena 3, 220 Cultura Contemporánea y el Instituto Cultura Contemporánea.

La instalación fue diseñada por RARE Estudio, un colectivo cordobés integrado por arquitectos, artistas y diseñadores. Su obra se podrá recorrer durante el festival, previsto para el 14 y 15 de febrero de 2026, y combina investigación, diseño y prácticas sustentables mediante una estructura elevada que albergará especies vegetales propias del ecosistema serrano.

Un bosque vertical que trasciende al festival

“La Vuelta al Monte” se plantea como un espacio inmersivo que invita a repensar el vínculo entre las personas y el ambiente. La estructura, una torre metálica con medios niveles interiores, permitirá circular por su interior y facilitará el cuidado de las plantas.

El proyecto también incorpora un objetivo ambiental: las especies vegetales empleadas serán reubicadas luego del evento en distintas acciones de reforestación, prolongando su impacto y promoviendo un ciclo sostenible más allá del festival.

El jurado destacó la solidez conceptual de la propuesta, su viabilidad técnica, la fuerza visual de la obra y el enfoque respetuoso hacia el entorno natural.

Una convocatoria con más de 120 proyectos

El certamen recibió postulaciones de distintos puntos del país entre septiembre y octubre de 2025. El jurado estuvo conformado por referentes del arte, la música y la gestión cultural:

Adrián Dárgelos (músico y compositor)

Florencia Gauna (directora de 220 Cultura Contemporánea)

José Palazzo (director de Cosquín Rock)

Juan Pablo Duarte (subsecretario de Cultura de la UNC)

Silvina González (curadora especializada en arte público)

Gabriel Jarmolczuk (director artístico de Cosquín Rock Radio)

El premio otorgado fue de $30 millones, destinados al diseño, construcción, traslado e instalación de la obra seleccionada.

RARE Estudio: diseño, arte y cruce de lenguajes

El colectivo ganador, con base en Córdoba, trabaja desde la experimentación material y la combinación de procesos digitales y manuales. Sus proyectos suelen vincular arte, ciencia, moda y cine, explorando los límites entre distintas disciplinas creativas.

Arte y música en un mismo escenario

Con “Todo Cambia – Arte y Naturaleza”, Cosquín Rock reafirma su intención de expandir la experiencia del festival más allá de lo musical, integrando propuestas que articulan arte contemporáneo, comunidad y cuidado ambiental. En 2026, “La Vuelta al Monte” será el gran eje visual y conceptual de esta búsqueda.